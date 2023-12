Lettori - Scontrino esagerato

Cari romani e non vi segnalo quanto mi è accaduto giorni fà . Ho invitato due amici milanesi a prendere un caffè a piazza del Popolo ma mai avrei immaginato di pagare due caffè e de spremute oltre 37,00 euro. Considerando che siamo stati seduti circa 20 minuti abbiamo pagato 1,85 al minuto. Preciso che nessuno mi ha fornito un menù tanto meno mi aspettavo di pagare oltre l ordinazione anche il sevizio:cosa si aspettavano che me lo servisse da solo? Certo la location è posizionata in una delle più belle piazze di Roma ma non certo per merito loro. Si dovrebbero vergognare.....