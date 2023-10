Lettori - Scale inutilizzabili per una mattonella

Ci troviamo in stazione Metromare Acilia e da più di un mese appare questo cartello con scritta: non spostare (il paletto con cartello) mattonella rotta. Il cartello è posizionato all'inizio della scala che porta giù ai binari direzione Roma porta San Paolo pertanto gli utenti preferiscono utilizzare l'unica scala mobile alternativa per scendere giù nella speranza che non si rompa anch'essa nel frattempo come spesso accade. Un disagio che si aggiunge ai noti disagi di questa linea tra ritardi, soppressione dei treni e interruzione selvaggia del servizio pubblico nelle ore di punta per lavoratori e studenti che devono raggiungere centro di Roma dalla periferia.