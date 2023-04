LETTORI - Rottura di una tubatura a Torpignattara

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di nuovo, non sono passati molti mesi dall' ultimo stesso episodio, si è rotta una tubatura di acqua potabile a Via di Tor Pignattara. Non è lo stesso punto dell'altra volta ma è lo stesso percorso, ora staremo senza acqua potabile (speriamo) solo per un giorno. Da quello che sappiamo si è allagata un appartamento che stà sotto il livello strada e dove l'acqua scendeva velocemente e le grate delle fogne non riuscivano a contenerla, comunque gli interessati hanno messo delle paratie dove affluiva l'acqua ed hanno contenuto i danni. Difronte dove sta l'ottica sotto ci sono dei box anche l'oro si sono allagati. dopo un ora circa sono intervenuti ed hanno abbassato la pressione dell' acqua. Comunque siamo senza acqua nelle case.