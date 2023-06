LETTORI - Roma, città "green" a modo suo

Gallery



Forse il comune intendeva proprio questo quando parlava di una città più green. Percorrendo la ciclabile da Castel Giubileo a Ponte Milvio, si trova una vegetazione che ormai ha invaso prepotentemente la pista, riducendola in alcuni tratti a un passaggio a senso alternato. La ridotta visibilità in curva e gli innumerevoli colli di bottiglia la rendono molto pericolosa e spesso testimone di incidenti. Pensare di chiudere Roma per diminuire l'inquinamento senza poi prestare la minima cura ad un'arteria urbana ecologica così importante fa pensare che forse l'obiettivo non è quello. La soluzione non può essere rappresentata dal nastro giallo agli ingressi per scoraggiare ciclisti e runner all'utilizzo della pista, percorrere la via Flaminia non è un'alternativa più sicura. Invito il Sindaco a farsi una passeggiata con la famiglia sabato prossimo lungo il tracciato, magari i familiari saranno più convincenti di noi.