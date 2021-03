LETTORI - Richiesta intervento mai avvenuta

Salve, sono un utente di alloggio ERP di Roma, sarebbe edilizia residenziale pubblica, mi sono decisa a denunciare questa cosa perchè sono arrivata veramente all'esasperazione e non so più a chi rivolgermi...quando scrivi le mail o telefoni a Risorse per Roma che è la ditta che si occupa anche di questo, ti dicono "provvederemo" ma poi non fanno niente, altrimenti non sarebbero passati 6 anni! Circa 6 anni fa sono cominciate a comparire sui muri queste infiltrazioni che ho allegato sulle foto, ma infinitamente meno gravi, ed è da allora che telefono, scrivo mail, pec, vado di persona ma ancora nessuno è venuto a riparare niente. All'nizio quando c'era ancora l'amministrazione Romeo sono venuti, hanno constatato che l'inquilino che abita sopra di me aveva un tubo che perdeva all'interno del muro, sotto il lavandino della cucina e che avrebbero mandato qualcuno a ripararlo, ma proprio quando doveva venire qualcuno è subentrata la sindaca Raggi, la ditta Romeo è scomparsa, la riparazione non si è fatta più ed io sto vivendo questo calvario con l'umidità e la muffa continua in casa senza che a nessuno gliene freghi niente, ora la sto facendo breve ma l'iter è stato ed è molto più lungo e complesso Ora io dico se il dipartimento del patrimonio avesse un'amministrazione oculata avrebbe riparato subito quel piccolo guasto e non si sarebbe arrivato a questo sfacelo e perciò non mi vengano a dire che se non eseguono le riparazioni è perchè non ci sono i soldi. Sono veramente scoraggiata, spero tanto che se qualcuno, che legge queste righe, e sia attinente al problema, o anche no, ma che lo può risolvere, possa fare ciò che si chiama dovere civico, rispettare le persone e non farle vivere in queste condizioni, ed accogliere la mia richiesta di, finalmente, riuscire a sistemare questa cosa orrenda, le foto non rispecchiano con chiarezza come'è la situazione. Vi ringrazio di avermi dato voce cordialmente, Rita