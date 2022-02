Il 25 gennaio 2022 tra le 13.15 e le 14.00 circa, un pirata della strada ha incidentato un veicolo, una Opel Grandland nera, parcheggiato regolarmente lungo via Del Largo Trionfale altezza civico 2G, vicino al Old Wild West, dileguandosi subito dopo. Dovrebbe trattarsi di una Audi forse A1. Se qualcuno avesse visto qualcosa è pregato di comunicarlo anche attraverso la redazione. Ho in animo una ricompensa. Grazie.