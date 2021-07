LETTORI - Quartiere invaso dall'immondizia

Sono giorni che intorno ai cassonetti di tutta la Quinta Circoscrizione permangono sacchetti dell'immondizia depositati all'esterno dei cassonetti troppo pieni e che l'AMA non raccoglie. Girando per Roma zona Villa Fiorelli, Garbatella, Ostiense, Eur, ecc. intorno ai cassonetti è tutto pulito. Come mai è diventato un problema solo di una parte di Roma? Per AMA è un problema di importanza della zona e di chi ci abita? Cordiali saluti