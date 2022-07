Lettori - Qualità dell'aria

Dopo l' incendio scoppiato nel parco archeologico di Centocelle - , dove sono andati a fuoco gli sfasci ,sprigionando la gigantesca nube di fumo nero, carica di diossina, i romani ancora si chiedono quando finalmente gli sfasci verranno delocalizzati e spostati fuori dal raccordo . Da decenni si smaltiscono rifiuti pericolosi all'interno di un parco che ha un vincolo paesaggistico. Ogni amministrazione riprende il tema dello spostamento, ma senza mai dare poi luogo alla cosa. Ora c'è i sindaco Gualtieri, prima di lei la sindaca Raggi, prima ancor il sindaco Marino. E' cambiato qualcosa ? Direi proprio di no...anzi si : i "Sindaci". Tutti promettono di lavorare alla situazione, ma sono ormai diversi anni che si parla, ma che poi nessuno fa nulla. Anche questa mattina l'ARPA ha comunicato che la qualità dell' aria è pessima, non specificando però cosa è opportuno fare. Oggi sono andata sul sito del Comune di Roma( cui sono iscritta) e ho letto che nella rilevazione del 9 e 10 luglio non è stato fatto il monitoraggio della qualità dell'aria della zona interessata dall'incendio. Vengono fatte rilevazioni sulle zone di Malagrotta, Tiburtina, Cinecittà...ma non vi è traccia della nostra di zona. Perchè non mettere centraline di rilevamento fisse anche qui ? Sono diversi anni che abbiamo la qualità dell'aria pessima, prima con il Casilino 900, ora gli sfasci. Anche noi siamo cittadini e abbiamo il diritto alla salute. Toglieteci anche quello e non rimarrà nulla del cittadino con diritti e doveri, Solo cittadino con doveri !