LETTORI - Prati sommersa dai rifiuti

"La spazzatura è oramai incontenibile in zona Prati. da Via Germanico, a via dei Gracchi e zone limitrofe sta diventando un problema di salute pubblica. Esortiamo il comune di Roma a prendere subito provvedimenti e non annunciare solo termovalorizzatori che avranno il loro tempo per essere costruiti e messi in funzione". Così Federcontribuenti Roma che ricorda come oltre ai topi "oramai Prati è diventata un'oasi per molti predatori come i gabbiani che non esitano ad attaccare anche i cittadini". Ma questa situazione, ricorda l'associazione dei consumatori "oramai riguarda tutta Roma e non pretendiamo certo che Gualtieri abbia la bacchetta magica ma dia una sterzata alla politica della gestione dei rifiuti a Roma".