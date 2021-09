LETTORI - Piazza Manfredo Fanti, spazzatura agli angoli delle strade

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Via Carlo Cattaneo (zona Termini), sia in prossimita dell' incrocio con Via Principe Amedeo che in quello successivo con Via Napoleone III, non essendoci cassonetti, i negozianti a fine giornata buttano la propria spazzatura sugli angoli dei marciapiedi. Marciapiedi che ospitano non solo la spazzatura ma anche decine di monopattini e biciclette a noleggio. Gli abitanti della zona sono ormai rassegnati poichè il comune si disinteressa completamente del problema. Confido nel vostro aiuto per dare visibilità al problema. Saluti Roberto