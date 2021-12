LETTORI - Pericolosità strade di Torre Maura

Volevo segnalare che nelle strade di Torre Maura in particolare in Via dell'Aquila Reale e Via delle Rondini partendo da Via del Fosso di S. Maura, c'è una estrema pericolosità delle strade in questione per i pedoni in quanto quasi tutte le auto che percorrono queste strade vanno ad una velocità di molto superiore ai 50 chilometri orari previsti per le strade urbane. La situazione è molto pericolosa soprattutto per i pedoni e, nei tratti delle strade dove non ci sono i marciapiedi prima o poi è molto probabile che qualcuno venga investito. Oltretutto le strisce pedonali sono tutte semi-cancellate, i segnali stradali anche verticali sono vecchi, non leggibili e mal posizionati e comunque alla velocità con cui vanno le auto i pedoni sono in grave pericolo in quanto neanche rallentano in prossimità delle strisce pedonali. La situazione riguardante il mancato rispetto della precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali (visto la velocità con cui le auto percorrono Via dell'Aquila Reale) è anche particolarmente pericolosa tra Via del Pellicano incrocio con Via dell'Aquila Reale. Peraltro in molte di queste strade sono ubicati plessi di Scuole Primarie e Scuole dell'Infanzia