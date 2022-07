Lettori - Perdita di acqua zona Prenestina Villa Gordiani

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Praticamente è più di un'ora e 40 che sono stati chiamati quelli per gli interventi di emergenza dell'acea e ancora non si vede nessuno. E siamo in stato di emergenza idrica o come si chiama.. Quindi secondo voi cosa dobbiamo fare in questa situazione? Trovo che la cosa sia scandalosa al giorno d'oggi visto che siamo come stiamo in carenza d'acqua e compagnia bella.. Io come cittadino Romano da diversi anni e ne ho 48.. mi vergogno di vivere in questa città. Non aggiungo altro vedete voi.