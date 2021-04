LETTORI - Parco Piero Taruffi ancora chiuso

Breve storia triste. C’era una volta un bel giardino, dove i bambini del plesso scolastico Enzo Ferrari, in viale Erminio Spalla - Municipio VIII - a Roma - potevano giocare. Novembre 2014: venne ritrovata una siringa. Il giardino fu subito chiuso. Passarono gli anni. Alcuni genitori volenterosi realizzarono il progetto di riqualificazione, che venne votato nel processo partecipativo di Piazza dei Navigatori. Aprile 2021: la siringa non c’è più e grazie ai soldi stanziati per il progetto, il Giardino Piero Taruffi è stato rimesso a posto. È pronto, ma ad oggi è ancora chiuso. Dopo 7 anni. I bambini non hanno uno spazio dove correre e giocare, o meglio, lo avrebbero, ma possono solo vederlo attraverso il cancello. Perchè, ci chiedono? Perché non ci date l’accesso al giardino? Scusateci cari bambini, noi adulti non siamo stati finora in grado di fare i vostri interessi. Contro la burocrazia e la mancanza di volontà politica purtroppo, poco possiamo fare. Ma non ci rassegniamo. Il finale triste di questa storia non piace nemmeno a noi. Vogliamo il lieto fine. Lo dobbiamo ai nostri bambini. Comitato Genitori Scuola Enzo Ferrari Viale Erminio Spalla - Municipio VIII