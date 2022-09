LETTORI - Ostaggi di un cantiere

Da circa 6 mesi le persone che abitano in Via delle Rose a Centocelle sono ostaggio di una voragine. Il Municipio è intervenuto chiudendo la strada e transennando dicendo che avrebbero provveduto ai lavori di sistemazione di una tubatura e poi al rifacimento del manto stradale. Da 6 mesi tutto fermo e transennato come si vede nella foto. La strada è chiusa a metà con grosse ripercussioni sul traffico della zona. E' stato segnalato il problema all'Assessora competente e all'Ufficio relazioni con il pubblico del V Municipio ma evidentemente hanno altre incombenze visto che non si degnano di mandare una risposta.