LETTORI - Offesi dall'emergenza rifiuti

No, non è una istallazione. È la condizione in cui versa il Quadraro, che questa immagine restituisce in tutta la sua disperazione. Un murales, non ancora terminato, in via dei Ciceri, offeso, come offesi sono tutti i cittadini del quartiere, che da settimane vivono tra immensi mucchi di spazzatura. Cittadini che respirano un'aria irrespirabile e nauseabonda, che pagano le tasse per essere trattati in modo indegno dall'amministrazione comunale .

È una vergogna assoluta. Per le celebrazioni del rastrellamento del Quadraro la sindaca Raggi ha accompagnato il Presidente della Repubblica al parco del Monte del Grano, luogo simbolo della resistenza. È venuta a prendere applausi immeritati. Avrebbe dovuto fare una passeggiata nel quartiere per vedere come è ridotto dalla cattiva gestione. A nulla serve ribattere con presunti complotti. Siamo davvero indignati. Alessandra Tieri