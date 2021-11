LETTORI - Nuovamente mancata raccolta rifiuti, lo schifo delle periferie

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Buongiorno, segnaliamo che da oltre una settimana non viene effettuata la raccolta di tutte le tipologie di rifiuti nella periferia est zona al confine con Monte Porzio Catone, creando notevoli disagi ai residenti. Quanto ripreso nel video è una delle situazioni, ma per la zona si iniziano a vedere cumuli di rifiuti abbandonati ovunque. Questa situazione non può continuare ad essere la normalità di Roma dove paghiamo tasse su tasse come doveri ma non viene garantito il servizio. Mi viene spontaneo domandare al neo eletto presidente che con i blablabla accusava la giunta Romanella di lassismo, cosa stia facendo oltre a scaldare la poltrona?