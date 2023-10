Lettori - Mancato inizio lavori

Su via dei Monti di Primavalle, nello scorso weekend, è stata messa la segnaletica di divieto di sosta in entrambi i lati e su tutta la via per inizio lavori stradali che dovevano iniziare lunedì 9. È passato tutto martedì e non si è visto nessuno con la consegna che, almeno per quanto mi riguarda, ma credo di non essere il solo, che non si può prendere la macchina perché non si sa dove poterla parcheggiare al rientro. Praticamente si dovrà attendere che qualcuno si ricordi che deve esguire i lavori su questa strada. Al peggio non c'è mai fine