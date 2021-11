LETTORI - Linea 111, l'autobus che la domenica diventa fantasma

Buon giorno , volevo segnalare che la domenica è i giorni festivi la linea atac 111 che collega via dei durantini alla Tiburtina e’ in unica vettura che passa ogni 45/50 minuti . Altresì sia la domenica che i giorni festivi , il bus fa una deviazione a mo ‘ di gioco dell’oca , vale a dire ; dal capolinea in piazza sacco gira in via pesco solito , riprende la Tiburtina, rigira in via Pietralata , s’iimmette in via michelotti , rigira in piazza sacco, dove faceva capolinea, per poi riprendere il normale percorso . N.b. : durante questa deviazione festiva , non ci sono fermate previste . Mi chiedi a cosa possa servire ciò, data che come già descritto nei giorni festivi vi è solo una vettura . Grazie .