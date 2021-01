Lettori - Labaro: lavori rifacimento manto stradale fermi al palo

Labaro: lavori rifacimento manto stradale fermi al palo I lavori programmati per il rifacimento del manto stradale di via mastro gabriello, non sono mai stati avviati. I cartelli riportano le date dal 27 al 29 ma nessuno si è visto. Molti cittadini, in questi giorni, sono stati costretti a parcheggiare a km di distanza la propria auto. Per non parlare delle buche che costringono a slalom incredibili le auto in transito e che persistono da mesi. L'amministrazione del municipio dia subito risposte. Non lasceremo al degrado il nostro quartiere a causa di cavilli amministrativi.