Nei pressi dei cassonetti all'altezza del civico 216 di via casilina è consuetudine, contra legem, abbandonare ogni tipo di rifiuto. La location si presta: strada buia e poco frequentata, facilità di parcheggio, telecamera del comune per interrompere tale consuetudine. Mi sbagliavo, la telecamera non c'è. Stavolta qualcuno ha pensato di sfruttare l'installazione per apparecchiarsi con piatto e birra. Geniale.