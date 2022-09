Gallery





Via Laerte Torre Angela ormai tutti lo sanno che è un posto dove scaricare di tutto passano tutti forze dell'ordine,polizia municipale ,verificatori ama ,girano tutti la testa ho fanno spallucce questo moltiplicalo per tutto il degrado di Roma pensavamo che con la Raggi avevamo visto il peggio ma al peggio non c'è fine sindaco dove sei come al solito vi fate vedere solo sotto elezioni come in questi giorni