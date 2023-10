LETTORI - Installazione antenna base radio

Gallery



Buonasera il comune di Roma (VII Municipio) ci ha informato a giugno della richesta di autorizzazione della Tim Vodafone e it Itway perla la costruzione di una stazione base radio in Via Del Casale Agostinelli 94 praticamente sopra un palazzo. Ci siamo tutti informati presso i condomini di questo condominio che ci hanno assicurato che non c'era stata nessuna delibera condominiale. il comitato di quartiere ha scritto al municipio facendo rilevare tutte le criticità (asili nido, 4 antenne nel giro di 2 km). Non abbiamo ricevuto risposte nei 90 gg successivi. E' stata data l'autorizzazione alle compagnie telefoniche sempre in Via del Casale Agostinelli 94. Ai primi di ottobre ci siamo ritrovati con le ruspe che cominciavano a fare la buca dall'altra parte della strada su un terreno agricolo senza numero civico. Sul foglio appeso fuori c'era ancora Via del casale Agostinelli 94 con il logo della regione Lazio. Dopo qualche giorno hanno cambiato in numero civico in 77 ma su una fotocopia. i lavori vengono specificati come 'Progetto Ciampino e Via di Morena'. Cosa c'entra il comune di Roma? Hanno fatto la gettata di cemento e si sono fermati da alcuni giorni. Non ci ascolta nessuno proveremo a rivolgerci ad un avvocato ma sono sempre soldi per tutelare diritti. resteremo prigionieri di queste case perchè si svaluteranno e non potremo andarcene. grazie dell'attenzione