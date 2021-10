Sul marciapiede di Via Alberto Burri all’altezza dell’incrocio con Via Achille Capizzano è diventato estremamente difficile e pericoloso (soprattutto per i bambini per la presenza di enormi spine) il transito dei pedoni poiché i Rovi hanno quasi completamente ostruito il passaggio come evidenziato dalla foto allegata. Il VII Municipio riuscirà nell'impresa di liberare Indiana Jones dai Rovi ?????