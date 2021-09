LETTORI - Indecoroso slalom tra i rifiuti

COMUNICATO STAMPA MUNICIPIO III, ATTENNI (Osservatorio Strategie Politiche) - “TUFELLO E VAL MELAINA INDECOROSO SLALOM TRA I RIFIUTI” Roma, 2 Set 2022 - “La pessima gestione dei rifiuti a Roma sta toccando il fondo in questi giorni. Indegna, indecorosa ed indecente la situazione a Via Antonio de Curtis e Via Dina Galli nel Municipio Roma III esattamente di fronte agli uffici della Asl. Cassonetti vuoti e immondizia sui marciapiedi che non vengono mai rimossi, costringendo i pedoni a non poter transitare sui marciapiedi. Una gravissima situazione igienico-sanitaria che vede la presenza di ratti e l’emanazione di insopportabili quanti nocivi miasmi. Occorre programmazione, interventi puntuali di rimozione dei rifiuti, nonché un maggiore controllo del territorio per evitare simili scempi. Fortunatamente siamo agli sgoccioli del quinquennio Raggi e una nuova e seria stagione arriverà per il Municipio 3 e per tutta Roma”. Lo dichiara Eleonora Attenni, Coordinatrice dell’Osservatorio Strategie Politiche del Municipio III.