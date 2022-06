LETTORI - Incuria infinita all'Alessandrino

Da tre anni l'Alessandrino,, così come la confinante Centocelle, sono una grande discarica a cielo aperto: cassonetti straripanti (tutti, anche quelli della differenziata), sacchetti con rifiuti organici schiacciati dalle auto in transito se non dagli stessi camion della nettezza urbana e lasciati lì a macerare per mesi, strade mai spazzate. Le poche aree verdi, impraticabili perché mai curate, ridotte ad un ricettacolo di rifiuti ingombranti. Complimenti al sindaco, al minisindaco ed ai "preziosissimi" dirigenti Ama!