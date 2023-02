Lettori - Incredibile ma vero

È stato chiuso un tratto di strada per lavori stradali diurni tra l'incrocio via prenestina inizio via Polense con ripercussioni su tutto il quadrante est, persone su tutte le furie, al punto di arrivare alle mani per viabilità, una fila che inizia da via longoni fino al bivio rocca cencia, un menefreghismo totale e senza responsabilità da parte dell'ufficio tecnico permettere su un arteria così importante della città permettere lavori diurni, non ho parole non, abbiamo parole circa 9 km di coda, complimenti