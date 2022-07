Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Torre Angela. Via dei Coribanti 28 al incrocio con via Atlante i casonetti della spazzatura hanno preso fuoco vicino alla cabina del gas. Dopo varie segnalazioni i signori dell'Ama ci hanno detto che se non li hanno ancora spostato vuol dire che non e veramente pericoloso . ...Deve saltare per aria mezzo quartiere per capire che e veramente pericoloso????