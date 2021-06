LETTORI - Il vergognoso silenzio sui servizi cimiteriali

Nonostante le numerose proteste, continua il vergognoso ritardo e silenzio da parte dei servizi cimiteriali dell'Ama. Attendiamo ,da oltre tre mesi e mezzo dal decesso, l'assegnazione del loculo per le ceneri di mia moglie. Ai solleciti non rispondono, non dicono cosa intendono fare per riportare il servizio ad una decente attesa. Cosa fa la sindaca? Perchè non prende provvedimenti? Perchè non licenzia gli amministratori Ama , che lei ha nominato? Forse è impegnata nella campagna elettorale!