Lettori - Il punto di trasferenza tra Togliatti e Casilina

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery





Da più di 1 anno i cittadini abitanti di questo quartiere subiamo i disagi causati dal Punto di Trasferenza posto nel VII Municipio (a centinaia di metri dalle loro abitazioni ma a 20mt da quelle del V) all'incrocio Via Casilina/V.le Palmiro Togliatti. Nella fascia oraria tra le 06:00 e le 02:30 siamo sottoposti ad inquinamento acustico continuo (avvisi di manovra degli automezzi che si muovono sul piazzale, versamento di tonnellate di rifiuti di vetro/metallo più volte al giorno, il compattatore in funzione ad intermittenza) ma soprattutto ad inquinamento dell'aria provocato dalle esalazioni dei rifiuti trattati e accumulati per giorni (specialmente dal sabato a lunedì mattina). L'aria è irrespirabile, peggiorando con il caldo. Siamo costretti a tenere le finestre chiuse e a non poter usufruire dei ns terrazzi. Abbiamo forti dubbi che la zona, considerando la vicinanza al centro abitato, sia adeguata al trattamento dei rifiuti che lì si porta a termine. Siamo anche sicuri che la fuoriuscita dei liquidi di questi rifiuti vada nel sottosuolo (e quindi nelle falde acquifere) poiché il cassone che li contiene è un "semplice container di ferro" assolutamente non adatto a queste sostanze.