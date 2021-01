LETTORI - Grandi pubblicità, scarsi investimenti

Ad oggi sono quasi tre le settimane di interruzione di servizio ADSL di Telecom per un guasto "generalizzato" nella zona di Tor Sapienza. Quindi per gli utenti di Roma Est niente internet durante le feste ed ancora non abbiamo idea di quando il guasto possa risolversi. In tutto questo, nessun contatto da parte dell'azienda telefonica che ha privato i suoi utenti di un servizio che in un momento storico come questo è diventato essenziale. In famiglia siamo in tre di cui due in smart working (turnisti che hanno lavorato anche a Natale e San Silvestro) ed uno studente che questa settimana sarà obbligato ad affrontare un esame utilizzando un cellulare come hotspot. Ah, dimenticavo!! Nel frattempo è arrivata la bolletta....