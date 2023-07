Lettori - Forse è tempo di chiudere Roma?

Da più di 20 anni ad oggi partendo dal "leggendario" Giubileo del 2000 Roma è gradualmente sprofondata in un lago fatto di una pece sempre più densa e scura che gradualmente ha avviluppato tutto e tutti senza possibilità di uscita. Le amministrazioni locali si sono avvicendate una dopo l'altra ripetendo quasi tutte la stessa traiettoria: 1) esplosione iniziale con slogan accompagnati dalla certezza di essere usciti dal "lago di pece" o di cacca che dir si voglia 2) presentazione spettacolare di eventi sostanzialmente di facciata, eventi circensi montati ad arte per coprire momentaneamente ciò che verrà 3) avvento di ciò che c'è realmente ossia il vuoto e la permanenza dentro al lago di melassa nera 4) decadimento di ogni azione e distruzione o autodistruzione del governo cittadino, questa è in genere la fase più lunga in cui la diffidenza tra amministrati ed amministratori si accentua fino a toccare livelli elevatissimi Il ripetersi di questo copione ha aumentato la gia nota diffidenza verso la parola cambiamento e la cinica visione della vita che il romano ha avuto fin dal medioevo. Ma adesso a queste due si accompagna una cattiveria che non ha precedenti se non nelle prime fasi dell'800' nell'ultimo periodo papale quando l'odio verso la chiesa crebbe enormemente a causa di una decadenza molto simile all'attuale. Il romano è stanco ed incavolato, sa che questo mare di cacca che lo ricopre e che sta ovunque cresce ogni giorno e si ramifica ed è vivo come non mai. Ha imparato a conoscere tutte le tecniche con le quali gli amministratori tentano a più riprese di coprirlo con scenografie di carta pesta ultimamente anche esse notevolmente peggiorate, vuoi per incapacità, vuoi per mancanza di danaro (perché anche le feste per prendere in giro una città necessitano di danaro) vuoi perché gli stessi amministratori forse non credono più che sia necessario spendere tempo e danaro per abbindolare chi sa già tutto. In tanti si sta diffondendo la convinzione che Roma è perduta, collassata, già affondata, ma essendo un corpo enorme prima che si evidenzi tale realtà bisogna attendere qualche tempo, eppure la coscienza profonda avverte con chiara definizione il fatto che qui non si parla più di una qualche forma di decadenza poetica o fittiziamente ed inutilmente esaltata da qualche intellettualoide o circolo degli amici del libro, qui si parla di crollo effettivo. Forse è tempo di chiudere Roma? penso di si Il comune i municipi e tutto il baraccone che da anni si trasforma rimanendo sempre uguale, è tempo che lasci il posto alla ragione del momento ed alle necessità del periodo. Non serve a nulla avere una serie di istituzioni di questo tipo per affrontare il problema Roma equivale a dare l'aspirina ad un malato grave che va rimesso in piedi pezzo per pezzo a suon di operazioni difficili e cure da cavallo. Non serve a nulla avere questo apparato apparentemente democratico che delega alla cittadinanza determinate azioni che egli dovrebbe disporre non per una convinzione democratica nella sussidiarietà e nell'azione proveniente dal basso ma perché semplicemente l'apparato non può o non sa più fare e non vuole prendersi le responsabilità di certe scelte che nel governo di una metropoli così grande sono necessarie come il pane. E' inutile votare se si vota per il nulla se l'obiettivo delle amministrazione è coprire con una foglia di fico lo tsunami di feci che circonda ciascuno di noi. E' più onorevole la resa, non di un partito o di una parte politica, ma delle istituzioni e di un modo di pensare che ha fatto il suo tempo. Il comune o la città metropolitana di Roma che dir si voglia hanno fatto il loro tempo. Si chiude Si lasci allo stato centrale ed alle istituzioni del governo il comando diretto e non straordinario della capitale stessa prima che sia troppo tardi. Il tempo delle feste è finito da un pezzo, cominciamo a salvarci il di dietro o almeno ad attutire il colpo perché la caduta sarà devastante e le ripercussioni enormi su ciascuno. Salviamo Roma salviamo noi stessi dalle nostre stesse dogmatiche convinzioni il tempo è cambiato ed a ogni tempo deve corrispondere un modo diverso di essere, l'alternativa del rimanere sulle proprie incrollabili convinzioni anche di fronte alle evidenze quotidiane la stiamo già vivendo e non è piacevole è un agonia senza nulla di eroico. Roma chiude per ristrutturazione si riapre a primavera, sarebbe un bel cartello spero di vederlo appeso sulla porta di entrata del comune un giorno.