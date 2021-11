LETTORI - Festa dell'albero al Parco delle Betulle

Gallery



Oggi sono stati piantati cinque alberelli nel Parco delle Betulle. Le sigg.re Rossella Antonelli ed Alessandra Pennuti ( in foto ) hanno organizzato quest'evento invitando anche il presidente del Municipio Pier Emilio Marchionne, che si e' scusato per non essere potuto presenziare per problemi personali. Lo scopo dell'evento era di fare divertire i bambini e di sensibilizzarli alla cultura del verde ed al rispetto delle cose comuni. Indirettamente sono stati invogliate le famiglie a rispettare questo parco, che occasionalmente viene curato dai cittadini volontari del Comprensorio Serpentara 1 con l'aiuto dei volontari di Retake. Speriamo che al più presto il terzo municipio dia voce a questo comprensorio per la cura del parco e del verde di viale Lina Cavalieri. E' stato evidenziato che da circa 38 anni il Comprensorio aspetta che il 3.rzo Municipio ed il Servizio Giardini del comune di Roma accatasti queste aree per prenderle in carico e gestirle con un programma di manutenzione. La festa dell'albero si e' svolta allegramente con un un branch offerto dalle organizzatrici, con una passeggiata archeologica del sito e la piantumazione degli alberelli.