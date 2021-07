LETTORI - E' veramente il romano a non riciclare?

Ogni tanto spuntano gli articoli su come è bassa la percentuale di riciclo a Roma. Ma siamo sicuri che è colpa del romano? Questa carta, che ovviamente non entrava nel cassonetto dato che è sempre strapieno, sta qui da 2 settimane. Quando (Se) l'Ama verrà con il camioncino a raccoglierla finirà nell'indifferenziata perchè il camioncino piccolo non fa differenziazione di spazzatura. Allora torniamo alla domanda originale, è il romano che non fa la differenziata o l'AMA che peggiora i dati per la propria inefficienza? Anche per questo vogliamo dare la colpa alla discarica (che per la differenziata non c'entra niente)???