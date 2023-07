Lettori - Due Ama Due Roma?

Gallery









Buongiorno, facendo un giretto nella mia città, vilipesa e offesa, trovo una situazione di pulizia estrema in alcune strade, nemmeno un fazzoletto in terra, allora ci sono Due Ama a Roma? I problemi per me inconcepibili di Ama(improvvisamente da un giorno all altro decine e decine di squaletti e camion guasti?) 🤔🤔Poi torno nel mio disgraziato quartiere tra colline di spazzatura puzzolente, mosche, topi, degrado, un aiola che non vede ramazza da un anno e un giardinetto, Parco Almagia', dedicato ai bimbi e anziani ridotto a un degrado insostenibile con mucchi di piatti, buste, bottiglie ecc ecc lasciati a terra da chi la sera viene a mangiare e non dico altro ad altrimenti mi chiamano razzista. Ma uno che controlla, un vigile, un carabiniere o poliziotto? No? Abbandonati pur pagando le tasse, con persone incapaci a gestire il municipio. Pensare che ora c è da vergognarsi a dire di abitare a Torpignattara, prima chiamati i Parioletti. Cordialmente Daniela Petrini.