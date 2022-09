Nel quartiere APPIO-LATINO sono mesi che non si vedono vigili,è mai possibile che che incroci come Pzza San Giovanni, Re di ROMA Pzza Tuscolo Alberone,non siano mai presidiati,le cabine ci sono ma vuote,girano solo in macchina in tre o quattro x fare cosa? Mcchine parcheggiate sulle striscie pedonali sui marciapiedi in doppia fila,mai sanzionate,fanno pandant con gli spazzini,SPARITI!!!!!!!