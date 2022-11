LETTORI - Disservizi trasporto pubblico Roma TPL La Rustica

vorrei far segnalazione che in un quartiere la Rustica noi cittadini stufi dello scarso servizio del trasposero pubblico TPL linee 447,543 succede che le corse molte delle volte vengono saltate attese infinite di 40”minuti se non anche di più per via di mezzi sempre guasti e scarsi per anni e anni tutto il comitato ha cercato di chiamare e fare segnalazioni non si è mai stati ASCOLTATI e non c’è stato un miglioramento per il trasporto pubblico per il nostro quartiere la Rustica.