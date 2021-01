Ciò che vedete nelle foto è solo una piccola parte dei rifiuti che vengono gettati( e in estate dati alle fiamme) alle spalle di Corviale e, per di più, su quella che dovrebbe essere una riserva naturale. Quelli che un tempo erano gli orti sono oggi un'enorme discarica, con case abusive e, non ultimo, animali tenuti in condizioni pietose.