Lettori - Discarica a cielo aperto al Pigneto

Salve, vorrei pure dare fiducia agli amministratori che quotidianamente narrano di sforzi fatti per mantenere la città pulita, di miglioramenti ottenuti per aver intrapreso la giusta strada nel decoro ecc... Purtroppo la realtà dei fatti non mi permette di provare un simile ottimismo. Mi è bastato andare in via Fanfulla da Lodi angolo via Prenestina al Pigneto per imbattermi nell'ennesima discarica a cielo aperto. E che discarica! Saluti Danilo