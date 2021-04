LETTORI - Degrado Monte Mario

Questo e non solo è il degrado presente a Monte Mario, in Via Angelo Fava, un bellissimo quartiere se non fosse per il più totale abbandono. La sporcizia in strada è dovuta dal fatto che non c'è nessuno che pulisca, Ama se ne infischia, oltre alla maleducazione delle persone. Se le istituzioni fossero più presenti magari tutto questo non accadrebbe. I marciapiedi sono sporchi, oltre ad essere dissestati. Nessuna manutenzione è stata fatta, mai! Ovviamente sono state fatte le debite segnalazioni, ma niente si muove. Tutto questo disservizio è strapagato.