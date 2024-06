LETTORI - Degrado e Abbandono a Torre Spaccata

Gallery

















Nel cuore di Torre Spaccata, quartiere della nostra città, si sta consumando uno scempio che non può più essere ignorato, marciapiedi e parco intitolato ai Caduti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco versano in uno stato di totale incuria e abbandono. Le immagini che accompagnano questo articolo mostrano una realtà sconcertante e inaccettabile, che richiede un'azione immediata e risolutiva. Marciapiedi sono ormai una trappola per pedoni e i loro fedeli amici costretti a transitare lungo la strada per evitare erbacce e forasacchi pericolosissimi per i nostri amici a quattro zampe. Buche profonde, asfalto sgretolato e segnali stradali danneggiati sono solo alcune delle problematiche che affliggono il nostro quartiere. Ogni giorno, residenti e visitatori sono costretti a fare i conti con percorsi accidentati che mettono a rischio la sicurezza di tutti. La mancanza di una pianificazione della manutenzione ordinaria e straordinaria è evidente e inaccettabile. Il parco intitolato ai Caduti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dovrebbe essere un luogo di memoria e rispetto, oltre che un'oasi di verde e tranquillità per i residenti. Tuttavia, la realtà è ben diversa. Il parco è invaso da erbacce, rifiuti, il tutto grazie anche al contributo di frequentatori con assoluta mancanza di senso civico, l'area dedicata ai cani in stato di totale abbandono. Le immagini parlano da sole: un luogo che dovrebbe essere un simbolo di onore e riflessione è diventato un simbolo di degrado e abbandono. Questa situazione non solo disonora la memoria dei caduti, ma priva la comunità di un importante spazio di aggregazione e svago. Chiediamo alle autorità competenti di intervenire con urgenza per ripristinare la sicurezza e la dignità delle nostre strade e del nostro parco. È necessaria una manutenzione regolare e pianificata, che includa la riparazione delle strade, la pulizia e il ripristino delle aree verdi. Non possiamo più tollerare che la nostra comunità venga trascurata in questo modo. I cittadini di Torre Spaccata meritano di vivere in un ambiente sicuro, pulito e rispettoso. Facciamo appello a tutti i residenti affinché uniscano le loro voci in questa richiesta di cambiamento. Solo insieme possiamo fare la differenza e restituire dignità al nostro quartiere. Torre Spaccata e il Parco dei Caduti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non devono più essere simboli di degrado e abbandono. È tempo che le istituzioni rispondano ai bisogni della comunità e prendano provvedimenti concreti per migliorare la qualità della vita nel nostro quartiere. Continueremo a monitorare la situazione e a sollecitare azioni fino a quando non vedremo il cambiamento che tutti desideriamo. (Le immagini a corredo di questo articolo documentano visivamente lo stato di degrado delle strade e del parco di Torre Spaccata. Queste foto sono state scattate recentemente e mostrano chiaramente la necessità di interventi urgenti.)