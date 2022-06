Lettori - Degrado ambientale e discarica abusiva

Gallery





Roma Quartiere Casalbertone, via Tommaso De Cristoforis strada a senso unico che passa sotto la Tangenziale Est entrando dall'omonima piazza e esce dalla parte opposta. Malgrado ripetute segnalazioni inviate via mail a: Gabinetto del Sindaco; Presidente del IV Municipio; Vigili Urbani IV Municipio, nella via di cui sopra continua ad insistere l'abbandono di rifiuti di ogni genere tra cui un cassone di "eternit", poi a seguire: elettrodomestici, sacchetti con calcinacci, scocche e pezzi di autovetture e scooter, pneumatici, porte, finestre, bitume, cemento, ferro vecchio, pedane di legno, plastiche varie, tra cui molto materiale occultato e ormai nascosto da anni in mezzo alla vegetazione cresciuta a dismisura e mai manutenuta, Da una parte è impossibile percorrere il marciapiede per parcheggio selvaggio, mentre dall'altra vi sono degli elettrodomestici che occupano la sede pedonale e alcune decine di metri di vegetazione (perlopiù parietaria officinalis e rami fuoriuscenti) che impediscono il passaggio costringendo i pedoni al forte rischio di essere investiti, tra l'altro il problema incendi vista la stagione siccitosa è piuttosto elevato. Aperto un ticket da Roma Capitale e girato per competenza a Ufficio Decoro Urbano, ma a tutt'oggi non si è mosso nulla. X vs opportuna info ecco i riferimenti della mail inviata a Roma Capitale. Gentile MARIO, è stata aperta la segnalazione 02003430 con le seguenti informazioni. Data di creazione: 26/01/2022 Tipologia Case: Email Interazione. Certo di un vostro sollecito riscontro porgo cordiali saluti a tutto la redazione.