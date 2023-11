Lettori - Degrado alla stazione di Tor di Valle

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ci troviamo nel bel mezzo del tanto rinomato quartiere EUR TORRINO, precisamente alla stazione della linea Roma-Lido Tor di Valle. Per poter prendere il bus 712 sulla via del mare è necessario passare attraverso un passaggio pedonale, in un contesto di assoluto degrado, dovendo schivare mucchi di immondizia e vegetazione che orami ostruiscono il passaggio. La stazione di Tor di Valle è salita alle cronache per essere stata ribattezzata BEIRUT, con tanto di scritta all'ingresso.