LETTORI - Degrado al parco giochi dei bambini

Con la bella stagione portare i bambini al parco giochi è una soluzione ideale per non farli ammorbare davanti alla televisione, con programmi demenziali, seduti sul divano. Quale miglior antidoto alla TV se non portarli a correre e divertirsi al parco giochi scaricando quella tensione accumulata nell’arco della giornata ? Abbiamo portato i nostri bambini al parco giochi di piazza F.M. Lante ( VII Municipio)e ci siamo trovati davanti ad un’area totalmente in stato di abbandono. Recinzione fatiscente, erba alta sia all’interno del parco che nell’area esterna, deiezioni canine nascoste tra l’erba dove proliferano animaletti fastidiosi attirati dalla presenza anche di residui di pasto fugace lasciato da soggetti adulti che consumano il panino o la pizza durante la pausa pranzo. I cestini dei rifiuti sono sempre stracolmi e sistematicamente rovesciati o il sacchetto che li contiene strappato dalle cornacchie o dai cani lasciati liberi dai padroni all’interno del parco durante la mattinata o la sera tardi. Questa abitudine di far passeggiare i cani sia all’interno che all’esterno del parco giochi è ormai invalsa nei padroni nonostante ci sia un cartello che vieta in modo assoluto di far passeggiare i cani se non a metri 100 dal parco giochi. Certamente noi cittadini siamo in primis i responsabili delle cartacce, dei bicchieri di plastica e sacchetti vari lasciati sulle panchine o gettati per terra, ma non possiamo non denunciare la totale l’assenza dell’AMA nella gestione dei rifiuti depositati nei cestini e mai provveduti al ritiro o sostituzione dei sacchetti all’interno dei contenitori. Lo sfalcio dell’erba non avviene da mesi sia all’interno dell’area giochi sia all’ esterno nascondendo spiacevoli sorprese come escrementi, residui di cibo, profilattici, lattine, bottiglie di vetro rotte. Ieri pomeriggio abbiamo contato la presenza di circa 80 bambini di ogni età accompagnati dai nonni e dalle nonne in misura maggiore e massima era l’attenzione rivolta ai piccoli perché stessero lontani dalle aree contaminate. Credo sia necessario sollecitare l’intervento doveroso ed urgente di chi è preposto a garantire la fruibilità delle aree dedicate ai più piccoli e non di meno la sicurezza degli stessi affidata ora solo alla vigilanza e sorveglianza dei nonni e delle nonne la cui responsabilità è messa in serio pericolo dal degrado in cui sono costretti a convivere con i loro beneamati nipotini. GIUSEPPE URRU a nome dei nonni e delle nonne che frequentano il parco giochi di Piazza F.M. Lante.