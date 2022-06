LETTORI - Degrado a Villa De Sanctis V Municipio

Gallery









Questa è la situazione in cui versano le strade del quartiere Villa De Sanctis. Le foto sono di Via Romolo Balzani e sono state scattate oggi ma seguono a innumerevoli segnalazioni fatte al numero verde dell'Ama; stessa situazione in tutta via Valentino Banal, via Ferraironi e piazza Pio Pecchiai. I marciapiedi sono impraticabili, perciò si tenta di camminare bordo marciapiede su strada, ma anche su strada si stanno allargando i cumuli di rifiuti. Ama e amministrazione comunale completamente assente.