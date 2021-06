LETTORI - Degrado a via Feronia

Ormai da circa 30 giorni viviamo in uno stato di degrado sulla raccolta dell'immondizia arrivata altezza di 1.50mt circa,situazione che purtroppo sembra degenerare giorno dopo giorno su tutta via feronia. L'immondizia sta diventando talmente tanta che sta iniziando a ostacolare il passaggio delle auto per non parlare dall'odore e delle malattie che si possono sviluppare il che non fa bene né a grandi e né a bambini di qualsiasi età. La domanda è...a quando la pulizia di questo scempio da parte del comune di Roma?stessa problematica in altre vie limitrofe. Da non tralasciare anche le tante buche che si trovano all'inizio di via Feronia il che non capisco non viene asfaltata pur essendoci abitazioni lungo la via.