LETTORI - Cumuli di spazzatura a 50 metri dal colonnato di San Pietro

Via dei Corridori, 16 · Borgo

Ebbene sì, questo è lo spettacolo quotidiano che si presenta agli occhi delle migliaia di turisti che si recano a visitare una delle meraviglie di Roma, piazza San Pietro. Ci domandiamo che opinione si possano fare di noi romani, che dimostriamo di non avere alcun rispetto della nostra città. E a noi piange il cuore, come ogni giorno che usciamo a passeggiare in questa bellissima zona di Roma, e iniziamo a perdere ogni speranza ormai.