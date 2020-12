LETTORI - Cornelia: furto alla scuola Clementina Perone durante l'orario di lezione

Il giorno 30 novembre 2020, all’interno del plesso “Clementina Perone”, con sede in Roma, Via Cardinal Oreglia n.48, una persona si è introdotta all’interno della scuola rubando n.6 cellulari degli allievi per poi darsi alla fuga, scavalcando il cancello di entrata. L'episodio è avvenuto durante l'orario scolastico, ed ha creato spavento tra alunni e personale. In merito ai fatti è stata sporta denuncia presso il XIII Distretto di Pubblica Sicurezza “Aurelio”. Pochi giorni prima,il giorno 09 novembre 2020, una persona adulta si era già introdotta nel plesso, sempre in orario di attività, per cambiarsi gli abiti e per altre necessità igieniche. Nel plesso, vi sono alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado. Le vie adiacenti la scuola sono ormai luogo di bivacco e degrado ed i marciapiedi invasi da bottiglie di vetro e altri rifiuti e materiali pericolosi. Il dirigente scolastico, facendosi anche portavoce dei genitori degli alunni, sta chiedendo da tempo misure ed interventi in grado di rendere sicuro il territorio di riferimento e di tutelare la comunità scolastica del plesso “Clementina Perone”.