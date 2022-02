Lettori - Collegamento a internet negato anche in misto-rame

In Via Piero Corti n. 7 (00132 Roma - RM) c'è un nuovo palazzo dove il costruttore ha messo in vendita gli appartamenti dall'anno scorso (2021, ma che era stato ultimato nel 2014 però all'epoca ne fu bloccata la vendita dal Comune di Roma per calmierare i prezzi) Io ho acquistato proprio l'anno scorso un appartamento in questo palazzo (Sc. A - Int. 11 - 3° Piano) dove sono andato ad abitare il 15 Maggio 2021 ..... da quel giorno ho provato a richiedere un collegamento a internet in fibra a tutti i principali gestori presenti sul mercato (che poi controllavano la disponibilità in zona e scoprivano che non c'era fibra diretta fino a casa FTTH ma soltanto fibra-misto-rame FTTC) e inoltre, assurdamente per una città come Roma Capitale d'Italia, a tutt'oggi non sono riuscito da alcuno di questi gestori ad avere una "attivazione" che mi viene sistematicamente "interrotta" dal gestore di turno il giorno dopo la richiesta ... ogni volta che mi informavano di questo, tramite un sms sul mio cellulare, io telefonavo al servizio clienti di quel gestore e tutti gli operatori, ogni volta e sistematicamente, mi informavano che "nell'armadietto stradale non ci sono più postazioni e lo stesso dovrà essere ampliato" e mi dicevano anche che l'ampliamento era previsto di lì a due mesi (ed ho scoperto anche che a questo ampliamento sovraintende unicamente il gestore TIM) ..... questo è andato avanti di mese in mese e con gestori diversi dal 15 Maggio 2021 fino a Venerdì scorso (04 Febbraio 2022) giorno in cui Fastweb, l'ultimo gestore al quale ho fatto richiesta, mi informava tramite il servizio clienti telefonico che c'era ancora il problema della mancanza di postazioni nell'armadietto stradale e che l'ampliamento dello stesso era previsto, questa ennesima volta, per il 04 Aprile 2022. Ma come è possibile un tale disservizio in una metropoli come il Comune di Roma; non è che stiamo nel "terzo mondo" stiamo a Roma la Capitale d'Italia ed il fatto che io abbia dovuto aspettare tutto questo tempo (e chissà quando si decideranno a sanare questa situazione locale) non la sopporto proprio, non è proprio ammissibile. Ad un certo punto mi sono dovuto adattare comprando un costoso modem Fritz!Box LTE che utilizza una SIM dati che ho avuto da un gestore e che mi costa 29,99 euro al mese (e che spesso, durante il giorno, perde la connessione) Scrivo a voi sperando che possiate smuovere qualcosa perchè si risolva questo disservizio nella mia zona (Roma; quartiere Ponte di Nona; zona Colle degli Abeti) perchè ho provato a contattare ma senza esito anche l'autorità per le comunicazioni (che mi ha risposto "picche")