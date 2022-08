LETTORI - Cittadini indisciplinati

Gallery



Spesso l AMA viene accusata di non fornire un giusto servizio. Ma, come si può constatare da queste foto, la collaborazione e la correttezza da parte dei cittadini, viene meno. Alle volte il lancio del sacchetto, magari dal proprio veicolo, è sport praticato. Fare 2 passi 2 ed aprire il cassonetto vuoto è fatica indicibile. In questo caso i cassonetti vuoti sono aperti. E' vero che AMA dovrebbe fornire cassonetti funzionanti (in questo caso manca la copertura), ma questo non può costituire istigazione a delinquere.