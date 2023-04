LETTORI - Cavità e cantiere pericoloso abbandonato municipio V

Via Oreste Salomone, 14 · Quadraro

Gentile Redazione, segnaliamo una situazione di degrado e incuria che purtroppo da ormai un anno coinvolge gli abitanti di via Oreste Salomone, in zona Torpignattara. A seguito dei lavori di posa fibra risalenti al periodo maggio 2022 a causa di una cavità ben nota nel sottosuolo l'azienda esecutrice del lavoro di posa ha interrotto le sue attività lasciando aperto il cantiere; il cantiere è stato successivamente ampliato attraverso transennatura ma completamente abbandonato da tanti e tanti mesi, senza parlare del completo stop dei servizi minimi di pulizia e spazzamento a cui pur avremmo diritto. Nonostante email e segnalazioni varie attraverso ogni canale purtroppo ad oggi interi condomini (dove vivono anche disabili) sono completamente in ostaggio dell'incuria, la superficialità, i ritardi e le inefficienze dell'amministrazione municipale e comunale. Anche solamente entrare o uscire di casa, fare la spesa, diventano azioni faticose e anche la viabilità e la sicurezza dei pedoni sono aspetti sempre più critici.